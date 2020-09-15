الكاظمي يطلق تعهداً بشأن ميناء الفاو الكبير

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الأخير تعهد بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير، فيما اشار الى أن مجلس الوزراء أقرّ محضر وزارة التخطيط الخاص بمشاريع المستشفيات.وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على المستجدات السياسية وبعض التوجيهات والتوصيات"، مبيناً أن التغييرات الأخيرة جرت ضمن سياقها القانوني والإداري، والكاظمي قدر عالياً ردود أفعال القوى السياسية الرافضة للمحاصصة".

وأضاف أن "الكاظمي أشار إلى حق العراق السيادي والدستوري في الموانئ العراقية وتحديداً ميناء الفاو الكبير"، مبيناً أن "رئيس الوزراء تعهد بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير".



ولفت ملا طلال، إلى أن "تلكؤ تنفيذ مشروع الفاو الكبير جاء لأسباب غير معروفة وقد يكون هنالك تعمد في التقصير"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء أقرّ محضر وزارة التخطيط الخاص بمشاريع المستشفيات".

وبين، أنه "سيتم استكمال العمل بأكثر من 15 مستشفى في مناطق مختلفة من البلاد"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء أقرّ تحويل قناة البدعة المفتوحة إلى قناة أنبوبية".

وتابع ملا طلال، أن "الكلفة الإجمالية لتحويل قناة البدعة المفتوحة إلى أنبوبية بلغت مليارين وتسعمائة وخمسة وعشرين مليون دولار".

وبين أن "جلسة مجلس الوزراء ناقشت آلية التأكد من الموظفين الحقيقيين وعددهم الفعلي"، مؤكداً أن "الجلسة شهدت أيضاً مناقشة المقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات بشأن تنظيم بيانات موظفي الدولة".

ولفت إلى أن "الكاظمي وجّه بتشكيل فريق لتقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة"، مبيناً أن الحكومة تنوي القضاء على مصطلح الفضائيين من خلال هذه الآلية".

وتابع أن "جهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بتنفيذ أوامر اللجنة العليا حول ملفات الفساد".