مقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية داخل منزل غربي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية داخل منزل غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صيدلانية وشخصين قتلوا داخل منزل في المنصور"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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