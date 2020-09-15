"محادثات أقل.. أفعال أكثر".. حشود داعمة للسلام قرب البيت الأبيض

احتفالات داعمة للسلام تستبق حفل توقيع بدأ العد التنازلي لانطلاقه بالحديقة الجنوبية لمقر الرئاسة الأمريكية، وسط حضور دولي يتوقع أن يكون كثيفا.

ووفق مراسل ”الخليج 365”، احتشد أمريكيون أمام البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، دعما لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام مع البحرين.

ورفع المشاركون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية، كما حملوا لافتات كتبت عليها شعارات داعمة للسلام من قبيل: "محادثات أقل.. أفعال أكثر"، ترحيبا بخطوات السلام.

وتنطلق بعد قليل مراسم توقيع المعاهدة والإعلان، بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وسط حضور مكثف لشخصيات دولية رفيعة.

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ووجه البيت الأبيض دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل التوقيع.



ومن المقرر أن يلتقي ترامب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض قبيل مراسم التوقيع.





ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.



وسيمثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما يمثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

