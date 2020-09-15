محاكمة الخليفي.. جلسات كسرت فساد المسئول القطري (فيديوجراف)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

خاص- الخليج 365

كشف فيديوجراف أن جلسات محاكمة القطري ناصر الخليفي تستمر بسويسرا، حيث أوضح أن القطري يحاكم على عدد من قضايا الفساد.وهي، دفع رشاوي لحصول قنواته على حق إذاعة كأس العالم عامي 2026 و2030.



كما أن الجلسات شهدت كسر المسئول القطري بعد ظنه إمكانيه تخطيه الأزمة.

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عدة قرارات اتخذتها المحكمة صدمت ناصر الخليفي.. فما هي؟.. المحكمة الجنائية الفيدرالية رفضت طلب الدفاع بتأجيل محاكمة المتهم.. المحكمة السويسرية أعلنت رفض جميع الطعون الإجرائية، و تعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفض طلبات المتهمين.

مراقبون أكدوا أن قرارات المحكمة تشير إلى وجود حكم عادل مستقبل في القضية، كما كشف خبراء أن القرارات تؤكد حيادية المحكمة ورفضها للفساد.. فبعد تلك القرارات.. هل نسمع حكم قريبا على المسئول القطري؟