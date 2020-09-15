مصر.. إحالة ناشطة تيك توك هدير الهادي للمحاكمة الجنائية بعد اتهامها بالتحريض على الفسق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

القاهرة - الخليج 365

صدر قرار للنيابة العامة المصرية بإحالة ناشطة تيك توك هدير الهادي للمحاكمة الجنائية بعد اتهامها بالإعتداء على قيم المجتمع.



وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة فتاة تطبيق تيك توك هدير الهادي للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، والتحريض على الفسق من خلال نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام، وذلك بعد التحقيقات التي جرت معها.

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وقال المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنظف"، إن قرار النيابة صدر بعد التحقيق معها وحبسها على ذمة القضية.

وكانت التحريات التي جرت حول المتهمة، أنها أنشأت حسابا على "تيك توك"، محملًا عليه العديد من المقاطع ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

ورصدت التحريات فيديو إباحي تقوم خلاله بتصوير نفسها وهي عارية تماما ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنها تحمل في طياتها خدشًا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق، وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والأسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يجري إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكاراً بين المواطنين.

وكانت الإدارة العامة للآداب بمحافظة الجيزة قد ألقت القبض على هدير الهادي، عقب اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك".