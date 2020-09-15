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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائبة كويتية تعبر عن غضبها من النواب غير الملتزمين بإجراءات كورونا الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الكويت - الخليج 365
عبر نائبة بمجلس الأمة الكويتي عن غضبها من النواب غير الملتزمين بإجراءات كورونا الاحترازية.
واتهمت النائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، نوابا، بإهمال الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس ”كورونا“ المستجد؛ ما ساهم في نقل الفيروس إليها.
وأكدت ”الهاشم“ في تغريدة لها عبر حسابها في ”تويتر“ عقب إعلانها عن إصابتها أمس الإثنين بـ“كورونا“، أنها التزمت جميع الإجراءات المتبعة خلال الأزمة، معبرة عن غضبها من النواب الذين لم يتلزموا بذلك.
وقالت: ”احترمت وما زلت، كل الاشتراطات والاحترازات الصحية، وأطيع الأوامر الصحية ولم أتواجد في تجمعات. حريصة على الكمامة والابتعاد لمسافات. غضبي ينبع من قلة الاهتمام لدى الآخرين من النواب ممن خالط، ويعلم أنه حامل للفيروس وحضر الجلسة!! معرضا حياتنا وحياة أسرنا للخطر. حسبي الله ونعم الوكيل“
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