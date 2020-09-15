اخبار العالم

نائبة كويتية تعبر عن غضبها من النواب غير الملتزمين بإجراءات كورونا الاحترازية

0 نشر
الكويت - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائبة كويتية تعبر عن غضبها من النواب غير الملتزمين بإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

نائبة كويتية تعبر عن غضبها من النواب غير الملتزمين بإجراءات كورونا الاحترازية

الكويت - الخليج 365

عبر نائبة بمجلس الأمة الكويتي عن غضبها من النواب غير الملتزمين بإجراءات كورونا الاحترازية.

 

 

Advertisements

واتهمت النائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، نوابا، بإهمال الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس ”كورونا“ المستجد؛ ما ساهم في نقل الفيروس إليها.

 

وأكدت ”الهاشم“ في تغريدة لها عبر حسابها في ”تويتر“ عقب إعلانها عن إصابتها أمس الإثنين بـ“كورونا“، أنها التزمت جميع الإجراءات المتبعة خلال الأزمة، معبرة عن غضبها من النواب الذين لم يتلزموا بذلك.

 

 

وقالت: ”احترمت وما زلت، كل الاشتراطات والاحترازات الصحية، وأطيع الأوامر الصحية ولم أتواجد في تجمعات. حريصة على الكمامة والابتعاد لمسافات. غضبي ينبع من قلة الاهتمام لدى الآخرين من النواب ممن خالط، ويعلم أنه حامل للفيروس وحضر الجلسة!! معرضا حياتنا وحياة أسرنا للخطر. حسبي الله ونعم الوكيل“

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائبة كويتية تعبر عن غضبها من النواب غير الملتزمين بإجراءات كورونا الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا