موعد وتفاصيل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

واشنطن - الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة، عن موعد وتفاصيل مراسل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.



حيث يشهد البيت الأبيض الأمريكي، اليوم، حدثا تاريخيا، حيث يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم التوقيع على الاتفاق التاريخي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وتقام مراسم التوقيع في الساعة 1200 ظهرا (1600 بتوقيت جرينتش، 1900 بتوقيت السعودية)، في حديقة البيت الأبيض الجنوبية، بحضور 200 من الشخصيات التي وجهت لها الدعوات.

تفاصيل التوقيع والحضور

وقال مسؤول بارز من إدارة ترامب، إن الاتفاقات اكتملت أو على وشك الاكتمال، وإن إسرائيل ستوقع اتفاقات منفصلة مع كل من الدولتين، وبعد ذلك ستنضم الولايات المتحدة للدول الثلاث لتوقيع وثيقة مشتركة تعرف باسم اتفاقات أبراهام. ولم يورد المسؤول مزيدا من التفاصيل.

وفي حديثه للصحفيين، يوم الإثنين، قال المسؤول إن النصوص التي سيتم التوقيع عليها، يوم الثلاثاء، لن يتم توزيعها على الصحفيين إلا بعد الحدث، وألمح إلى أن ممثلين من ”دول عربية أخرى“، لم يذكر أسماءها، قد يحضرون.

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وقال مبعوث السلام السابق في الشرق الأوسط دنيس روس، إن توقيعات يوم الثلاثاء ”اختراق نفسي“، وأشار إلى أن العمل على تحديد التفاصيل للمضي قدما لا يزال يتعين القيام به.

وأضاف: ”ما سيتم التوقيع عليه في البيت الأبيض لن يكون معاهدة سلام كاملة؛ لأنه لا يزال يتعين على الإسرائيليين والإماراتيين التفاوض على جميع التفاصيل. ولهذا السبب هذا ليس أكثر من مجرد حدث رمزي“.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، أنه ”من المتوقع أن يستمر الحفل الذي سيتضمن كلمات لممثلي الدول الأربع، حوالي 40 دقيقة، كما سيحضر الحفل صهر الرئيس ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر“.

لبس الكمامة

ويبدو من غير الواضح ما إذا كان المشاركون في مراسم التوقيع سيحترمون بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا.

ويقود ترامب، الذي نادرا ما يُرى مرتديا الكمامة، هجوما في الولايات المتحدة؛ لرفع القيود، قائلا إن الأسوأ قد انتهى، وإن الأمريكيين بحاجة إلى العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وفي إشارة إلى فيروس كورونا الذي اجتاح الولايات المتحدة والعالم، قال المسؤول للصحفيين، إن البيت الأبيض يحث المشاركين على وضع الكمامات، لكنه لا يلزمهم بذلك. وتابع أنه من المتوقع أن تسود الأجواء حالة من الود، لكن أمر المصافحة متروك للمشاركين.

وفي السياق، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ أن ”الوفد الإسرائيلي سيجلس في كبسولة ويرتدي الأقنعة، على عكس بقية الجمهور في الحدث“