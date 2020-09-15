المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لثلاثة متهمين بقضية "اتجار بالبشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر في مصر القديمة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن "م. ع.، عاطل"، و"س. م.، عاطل"، و"م. ر.، عامل خردة" بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بأن ارتكبوا سلوك الايواء والاستخدام للمجني عليهم الأطفال "فارس أحمد، وسعد عبد الحليم، ويوسف محمد، وإبراهيم محمد ، وأحمد محمد، ومصطفي عادل، ومحمد ربيع"، واستعملوا العنف والتهديد واستغلال ضعفهم وحاجتهم وذلك بقصد الاستغلال في أعمال التسول.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بهتك عرض المجني عليهم الأطفال والذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما وذلك بالتهديد بالإيذاء.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين يقوموا بإيواء المجني عليهم بإحدى الحدائق العامة بمنطقة المنيل، وأنه مكان غير آمن، ولم تتوصل تحرياته إلى قيام المتهمين بالاعتداء على المجني عليهم من عدمه.