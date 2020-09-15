محافظ جنوب سيناء يكرم وكيل وزارة التعليم لجهوده في تطوير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، لجهوده في تطوير التعليم على مستوى المحافظة.
وأثنى المحافظ على جهود وكيل الوزارة، والإنجازات التي تحققت في مجال المسابقات والأنشطة، والإدارة الناجحة، خلال موسم الامتحانات، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المديرية بمشاركة الجهات المعاونة، وحصول نتيجة الشهادة الثانوية على نسبة مئوية مرتفعة.
ومن جانبه أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم، بدعم محافظ جنوب سيناء للعملية التعليمية، وإصراره على تكريم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم.
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