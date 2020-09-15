البنك الأهلي يوقع عقد تمويل بقيمة 794 مليون جنيه لشركة النيل للأخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل بمبلغ 793.9 مليون جنيه لصالح شركة النيل للأخشاب "Nile Wood"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية EKH، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم عملاء النشاط الصناعي والزراعي والمقاولات.

وبحسب بيان من البنك الأهلي اليوم الثلاثاء، حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وشريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات بالبنك، ووليد الحناوي رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأخشاب.

وقال يحيي أبو الفتوح، إن التمويل يأتي في إطار دور البنك الأهلي في تطبيق مبادرة البنك المركزي لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، وانعكاسا لتشجيع الدولة واهتمامها بالمشروعات الكبرى بشكل عام التي تعظم التنوع في مصادر الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار معدلات النمو، خاصة النشاط الصناعي والزراعي.

وأضاف أن هذين القطاعين من أهم أعمدة التنمية في مصر والتي توفر العديد من فرص العمل من مختلف التخصصات التي تقوم عليها أنواع متباينة من الصناعات الرئيسية والمكملة، وهو ما يتيح أيضا تشجيع المنتج المصري في مواجهة مثيله الذي يتم استيراده من الخارج وتعميق الصناعة المحلية.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة في ديسمبر الماضي بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات بسعر فائدة مخفضة 10% متناقصة، والتي خفضها فيما بعد إلى 8%، كما أشار طارق عامر محافظ البنك مؤخرا إلى مضاعفة المبلغ المخصص للمبادرة إلى 200 مليار جنيه.

وبحسب بيان البنك الأهلي، قال معتز الألفي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية، إن التمويل سيتيح لشركة النيل للأخشاب سيتم استخدامه لتمويل التكاليف الاستثمارية اللازمة لإقامة وتشغيل مصنع للصناعات الخشبية وتصنيع ألواح الخشب MDF.

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وأضاف أن تكلفة المصنع تقدر بنحو 1369.8 مليون جنيه، حيث يقام على مساحة 150 ألف متر بمنطقة المطورين بمدينة السادات، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 180 ألف متر مكعب سنويا، في ضوء الأهمية التي تمثلها صناعة ألواح الخشب MDF من كونها أحد أعمدة صناعة الأثاث في مصر.

كما أشار الألفي إلى أن توقيع عقد التمويل يأتي في إطار الشراكة بين كلٍ من البنك الأهلي ومجموعة شركات الشركة القابضة المصرية الكويتية، معربا عن أمله في تعاون مستقبلي بين البنك والمجموعة.

وقال شريف الزيات إن المشروع يتميز بأنه صناعي زراعي متكامل، حيث أن الخامة الأساسية التي يتعامل فيها المصنع هي أخشاب الغابات، وتم استلام 7000 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية يجري زراعتها حاليا ومن المتوقع استلام 6000 فدان أخرى قبل نهاية العام لتصبح المساحة الكلية للزراعة 13 ألف فدان على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2022.

وأضاف أن المشروع يتميز بمعالجة التلوث البيئي من خلال استزراع مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة باستخدام مياه الصرف المعالجة وما يوائم حرص الدولة على الحفاظ على البيئة النظيفة.

وذكر شريف رياض أن التمويل طويل الأجل المقدم من البنك الأهلي لشركة النيل للأخشاب يأتي في ضوء التنسيق المستمر الذي تم بين فريق عمل تمويل الشركات بالبنك وبين مسئولي الشركة القابضة للمساهمة في إنشاء المصنع موضوع التمويل.

وأوضح رياض أنه سيتم استخدام التمويل للمساهمة في استيراد خط الإنتاج الخاص بمصنع الشركة والبالغة قيمته الإجمالية نحو 35 مليون يورو، وكذا تمويل دورة رأس المال العامل الأولي.