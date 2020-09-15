وزيرة الداخلية الإيطالية تزور الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي الجزائر، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس عبد المجيد تبون ونظيرها كمال بلجود، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها، أن المباحثات التي ستجريها الوزيرة لوتشانا لامورجيزي في العاصمة الجزائريةستتناول قضايا الهجرة والأمن بين البلدين. من بينها إحياء التعاون والشراكة في الشؤون الداخلية والأمن، بما فيها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالبشر، بالإضافة إلى بحث إمكانية تحقيق تعاون أكثر كثافة بين قوات الشرطة ورجال الإطفاء في البلدين.
وتحدثت وزارة الداخلية الإيطالية في البيان عن "الحاجة إلى إقامة حوار، على أسس استراتيجية متجددة مع الجزائر، حول تدفقات الهجرة غير النظامية، والتي تؤثر بشكل خاص على مقاطعة سردينيا".
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة سردينيا، كغيرها من السواحل الجنوبية الإيطالية تتدفق عليها قوارب المهاجرين غير النظاميين منذ سنوات، من بينهم جزائريون، مما يطرح عليها العديد من التحديات في إدارة هذه المسألة.
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