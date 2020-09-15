​الخارجية الصينية: سلسلة نتائج مهمة من اجتماع قادة الصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع قادة الصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي

يعد الأعلى مستوى بين الجانبين خلال هذا العام، وأنه اتصال استراتيجي مهم بين الصين وأوروبا في ظل تغيرات الوضع الدولي وانتشار وباء (كوفيد-19)، ما حقق سلسلة من النتائج المهمة.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم، تعليقًا على مشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينج" أمس في اجتماع قادة الصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي

عبر الفيديو، مع كل من: المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين".



وحول نتائج الاجتماع، قال بين "أولا، رسميا تم توقيع اتفاقية حول البيانات الجغرافية بين الصين والاتحاد الأوروبي، والتي تعكس تماما التزام الجانبين بالتجارة الحرة والمفتوحة ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، ما

سيوفر قوة دفع جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين؛ ثانيا، تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات اتفاقية الاستثمار، ما أعاد تأكيد التصميم السياسي لاستكمال المفاوضات في غضون هذا العام، وتوفير التوجيه الاستراتيجي للمرحلة التالية من المفاوضات".



وأضاف بين "ثالثًا، تم اتفاق الصين والاتحاد الأوروبي على إنشاء آلية حوار رفيعة المستوى في البيئة والمناخ والمجال الرقمي لبناء الشراكات الخضراء والشراكات الرقمية بين الصين والاتحاد الأوروبي؛ رابعا، دعم وتنفيذ التعددية، وتعزيز التعاون العالمي لمكافحة الوباء، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بشكل مشترك، والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية، والعمل المشترك على تعزيز الحلول السياسية للقضايا الساخنة الدولية والإقليمية".