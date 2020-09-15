البرتغال تعلن السيطرة على 90% من محيط حريق هائل للغابات

أعلنت السلطات البرتغالية اليوم الثلاثاء، أنها اقتربت من السيطرة على حريق هائل للغابات ، إذ لم يتبق سوى بعض المناطق القليلة المستعرة الجاري استهدافها بطائرات الإطفاء .

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن أكثر من ألف رجل إطفاء وما يزيد على 330 سيارة إطفاء و8 طائرات لإخماد الحرائق يتعاملون مع

الحريق الذي نشب في غابة كثيفة بوسط البرتغال تقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة لشبونة.

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من جهته، قال قائد وكالة الحماية المدنية لويس بيلو كوستا - في مؤتمر صحفي - إنه تمت السيطرة على نحو 90% من محيط الحريق

الذي يمتد لحوالي 60 كيلومترا، مضيفا أن الظروف كانت مواتية، وكان خمسة رجال إطفاء قد أصيبوا بحروق أول أمس الأحد خلال المراحل الأولية من الحريق إذ طالت ألسنة اللهب سيارتهم.

تجدر الإشارة إلى أن البرتغال تشهد كل عام اندلاع حرائق ضخمة للغابات ويرجع السبب وراء هذه الاندلاعات المتكررة للحرائق للإدارة السيئة للغابات.. وفي عام 2017، لقي 106 أشخاص مصرعهم من جراء اندلاع حريقين هائلين في الغابات.