السودان يُعد استراتيجية لرؤية شاملة للسياسة الخارجية

شرعت وزارة الخارجية السودانية، في إعداد استراتيجية تهدف إلى تقديم رؤية شاملة وموجهات لسياسة السودان الخارجية، خلال الفترة الانتقالية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن تلك الاستراتيجية تستهدي بشعارات ثورة ديسمبر والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجية، وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

ومن المقرر أن يتم عرض الجوانب الرئيسة من الإستراتيجية في اجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر، أساتذة الجامعات، الأكاديميين، الإعلاميين ومراكز البحث، قبل تدشينها رسميا في أسبوع يُخصص للدبلوماسية السودانية، ويتم اعتمادها رسميا من رئيس الوزراء الدكتور عبد لله حمدوك. الاستراتيجية تستهدي بشعارات ثورة ديسمبر والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجية، وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.ومن المقرر أن يتم عرض الجوانب الرئيسة من الإستراتيجية في اجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر، أساتذة الجامعات، الأكاديميين، الإعلاميين ومراكز البحث، قبل تدشينها رسميا في أسبوع يُخصص للدبلوماسية السودانية، ويتم اعتمادها رسميا من رئيس الوزراء الدكتور عبد لله حمدوك.

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