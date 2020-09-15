مسؤول روسي: استحالة عقد اتفاقيات جديدة حول الصواريخ النووية دون أخذ الدرع الأمريكية في الحسبان

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف استحالة التوصل إلى أية اتفاقيات دولية جديدة حول الأسلحة النووية دون أخذ الدرع الصاروخية الأمريكية في الحسبان وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال باتروشيف خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في دول منظمة شنجهاي للتعاون، اليوم /الثلاثاء/، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن الدرع الصاروخية العالمية التي تعمل الولايات المتحدة على بنائها خير

مثال على سعي الولايات المتحدة للحصول على مزايا استراتيجية على حساب أمن دول أخرى".



وأضاف "مع ذلك فإن موقفنا ثابت في أن التوصل إلى اتفاقيات قابلة للحياة حول الصواريخ النووية بدون أخذ قدرات الدرع الصاروخية العالمية الأمريكية في الحسبان مستحيلة".