أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف استحالة التوصل إلى أية اتفاقيات دولية جديدة حول الأسلحة النووية دون أخذ الدرع الصاروخية الأمريكية في الحسبان وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
مثال على سعي الولايات المتحدة للحصول على مزايا استراتيجية على حساب أمن دول أخرى".
وقال باتروشيف خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في دول منظمة شنجهاي للتعاون، اليوم /الثلاثاء/، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن الدرع الصاروخية العالمية التي تعمل الولايات المتحدة على بنائها خير
وأضاف "مع ذلك فإن موقفنا ثابت في أن التوصل إلى اتفاقيات قابلة للحياة حول الصواريخ النووية بدون أخذ قدرات الدرع الصاروخية العالمية الأمريكية في الحسبان مستحيلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: استحالة عقد اتفاقيات جديدة حول الصواريخ النووية دون أخذ الدرع الأمريكية في الحسبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.