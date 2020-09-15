ترامب يعلن موافقته بيع المقاتلة إف-35 للإمارات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 15 دقيقة

بعد أن تقدمت الإمارات بطلبات للحصول على طائرات “إف- 35” منذ سنوات، وبحسب ما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن أن الأمر ليس له علاقة بمعاهدة السلام مع إسرائيل. وكان قد ذكر قرقاش في وقت سابق وذكر “أشير إلى أننا تقدمنا بطلب الحصول على F35 منذ ست سنوات. العديد من طلباتنا في ما يخص الأنظمة الدفاعية تقدمنا بها قبل هذه الصفقة وليست لها صلة بها”.

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم في مقابللة مع فوكس نيوز إنه “ليست لديه مشكلة في بيع المقاتلة إف-35 للإمارات”.

ويحتضن البيت الأبيض اليوم توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات وإعلان تأييد السلام مع البحرين .وصرح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن: “الإمارات والبحرين سبقتا غيرهما من الدول في تحديد التوقيت المناسب للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل”.

وستتم مراسم التوقيع بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.