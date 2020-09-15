قرقاش: الاتفاق مع إسرائيل هو السبيل للمضي قدما في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 4:52 مساءً

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، “الاتفاق مع إسرائيل هو السبيل للمضي قدما في المنطقة.. توقيع الاتفاق لا يعني أن المهمة انتهت، لكنه بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي”.

وأضاف إن الإمارات “كسرت الحاجز النفسي” بقرارها توقيع الاتفاق مع إسرائيل، معتبرا أنها “ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة”.

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال قرقاش إن اتفاق السلام مع إسرائيل، “سيساعد الإمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذا”، لافتا إلى أنه بمثابة “بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي”.

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وتعليقا على القضية الفلسطينية، شدد قرقاش على أن “مبادرة السلام العربية لا تزال هي حجر الزاوية، لكن أسلوب عدم التواصل مع إسرائيل لم يجد نفعا”.

وتابع: “الإمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة، لكن عليهم قيادة المسيرة”.

واستطرد موضحا: “سياسة الكراسي الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية الفلسطينية.. وإن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية سيضع حدا لتقويض حل الدولتين”.

وقال قرقاش: سحب ورقة ضم الأراضي مصلحة مشتركة لنا ولأميركا وللدول الأوروبية وستكون هناك جالية يهودية كبيرة في الإمارات من الإسرائيليين وغيرهم.