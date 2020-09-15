كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمن العراقي يقبض على "داعشيين" أشرفا على مجزرة "ألبو نمر" الشهيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" أشرفا على مجزرة "البو نمر" في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر بيان للجهاز: "بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني في الانبار من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على اثنين من عناصر داعش الارهابية المنتمين لولاية الفلوجة ويعملان بما يسمى ديوان الجند بصفة أمنيين"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف: "جرى تدوين اقوالهما اصوليا، واعترفا بالاشراف على مجزرة البو نمر التي استشهد فيها قرابة الخمسين مواطنا علاوة على الإبلاغ عن الكثير من منتسبي الأجهزة الأمنية لغرض تصفيتهم".

وأشار البيان إلى إحالتهما للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.