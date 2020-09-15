كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار يستهدف دبلوماسيين بريطانيين في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة البريطانية بالعراق، استهداف سيارة دبلوماسية تابعة لها في العاصمة بغداد، بعبوة ناسفة، دون وقوع أي إصابات، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام العراقية، إن الانفجار وقع قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وكانت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد تعرضت لهجوم بصاروخين كاتيوشا.

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وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ قرب إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" وسط بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضافت أن "المعلومات تشير إلى أن هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد)".

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية عثرت على صاروخ آخر معد للإطلاق في المكان ذاته، "وقد تم التعامل معه أصوليا".