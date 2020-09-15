أزيلال.. الدرك يوقف 3 أشخاص يشتبه في علاقتهم بالهجوم والاعتداء على سكن وظيفي لمعلمات

أوقفت مصالج الدرك الملكي بالمركز الترابي تيلوكيت، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في الهجوم، والاعتداء على سكن وظيفي لمعلمات، في منطقة أيت عبي، قيادة تيلوكيت، ضوايح أزيلال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الأشخاص الثلاثة الموقوفين، اليوم، يشتبه في تورطهم في الاعتداء، والسرقة في حق 6 ملعلمات في مدرسة أيت حساين، ليلة الأحد الاثنين.

وكان مدير مدرسة أيت حساين قد أوضح لـ“اليوم 24″، أن شخصين من المنطقة هجما على مسكن وظيفي لمعلمات حديثات التخرج “فوج 2020”، منتصف ليلة أمس الأحد/الاثنين، قصد السرقة ما تسبب في خسائر طالت نافذة المسكن، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمعلمات.

وأضاف المتحدث ذاته أن الحادث لم يخلف أية إصابات في صفوف المعنيات بالأمر، وأن السلطات المحلية، والعناصر الدرك الملكي حلتا في مكان الحادث، فور علمها بالخبر.