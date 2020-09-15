ترامب: لا أُمانع بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لديه مشكلة أو مانع في بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات، واصفًا الدولة الخليجية بـ"الثرية"، وقال إن "كل من يدعم الفلسطينيين ويمدهم بالمال سينضم (إلى التطبيع مع إسرائيل)"، معتبرا أن ذلك "سيدفع الفلسطينيين إلى الانضمام أو يعزلهم عن الجميع".

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