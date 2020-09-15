الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و888 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 6 وفيات و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و455 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، إن "حالات الوفاة هي لامرأة (66 عاما) من تفوح، وامرأة (60 عاما) من ترقوميا بمحافظة الخليل، وامرأة (70 عاما) من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، إضافة إلى امرأة من سلوان، وامرأة من رأس العامود، ورجل من حي أم ليسون في مدينة القدس المحتلة".

وأضافت أن الإصابات الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "بلغت 888 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 230 إصابة في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين، وتوزعت حسب التالي: محافظة الخليل (162)، محافظة نابلس (68)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (190)، جنين (105)، أريحا والأغوار (15)، طوباس (1)، سلفيت (25)، طولكرم (30)، قطاع غزة (79)، ضواحي القدس (130)، مدينة القدس (230 خلال يومين)".

وأوضحت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة بلغت 455 حالة، سجلت في: محافظة الخليل (200)، محافظة طولكرم (8)، محافظة بيت لحم (114)، محافظة طوباس (10)، محافظة سلفيت (6)، مدينة القدس (57)، قطاع غزة (60)".

Advertisements

ولفتت الكيلة إلى استمرار تسجيل تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، مناشدة جمهور المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعوائلهم وأبناء وطنهم.

وتابعت وزيرة الصحة أن "الخروج من كورونا بأقل الخسائر، يتطلب الالتزام التام من جمهور المواطنين، وعدم الاستهانة بالمرض، مؤكدة أن الاستهتار وإهمال إجراءات السلامة والوقاية سيؤدي إلى مزيد من الإصابات والوفيات".

وشددت الكيلة على أهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل، والابتعاد عن الأماكن المكتظة، وتجنب المناسبات الاجتماعية، وغسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري، واستخدام المعقمات الكحولية.

ولفتت الكيلة إلى وجود 39 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.