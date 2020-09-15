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قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

ذكر تقرير إخباري أن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف صاروخي ليل الاثنين/الثلاثاء.

 

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني لم تسمه أنه تم استهداف المنطقة الخضراء بصاروخين من نوع كاتيوشا.

 

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ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان القصف الصاروخي قد أدى إلى وقوع خسائر أوأضرار.

 

وقال المصدر إن منظومة الدفاعات الجوية ردت على ذلك.

 

ولم تكشف القناة عن معلومات بشأن مصدر ذلك القصف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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