قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

ذكر تقرير إخباري أن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف صاروخي ليل الاثنين/الثلاثاء.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني لم تسمه أنه تم استهداف المنطقة الخضراء بصاروخين من نوع كاتيوشا.

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ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان القصف الصاروخي قد أدى إلى وقوع خسائر أوأضرار.

وقال المصدر إن منظومة الدفاعات الجوية ردت على ذلك.

ولم تكشف القناة عن معلومات بشأن مصدر ذلك القصف.