شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تزف خبراً مفرحاً بارتفاع نسبة التعافي إلى 93.29% والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 زفت وزارة الصحة السعودية خبراً مفرحاً اليوم الثلاثاء قالت فيه إن نسبة التعافي قفزت إلى 93.29% وارتفاع إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 305,022 حالة.

Advertisements كما أعلنت الوزارة تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتسجيل 1092 حالة شفاء جديدة في المملكة. وتسجيل 33 حالة وفاة. وأعلنت الوزارة أن مدينة مكة المكرمة سجلت اليوم أعلى إصابات كورونا في السعودية بـ 62 إصابة. تبعتها المدينة المنورة وسجلت ثاني أعلى إصابات كورونا في المملكة بـ 61 إصابة. ثم جدة بـ 45 إصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية تزف خبراً مفرحاً بارتفاع نسبة التعافي إلى 93.29% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.