وكالة بلومبيرغ: فايز السراج يعتزم تقديم استقالته قريباً

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

كشفت وكالة أمريكية، عن أن فايز السراج يعتزم تقديم استقالته.



وذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، يعتزم تقديم استقالته قريبا.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، وسط ترجيحات بأن يدلي السراج بإعلانه بحلول نهاية الأسبوع.

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وقالت ”بلومبيرغ“: ”يعتزم رئيس الوزراء الليبي فايز السراج الإعلان عن استقالته قريبا، لكنه سيبقى في منصب مؤقت من خلال المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، في جنيف الشهر المقبل، وفقا لمسؤولين مطلعين على تفكيره“.

ونقلت الوكالة الإخبارية عن مصدرين قولهما إن السراج بإعلان استقالته فإنه يخفف بعض الضغط عن نفسه بينما يمهد الطريق للخروج بعد محادثات جنيف.

وأضاف المصدران أنه سيطلب من الطرفين المتنازعين في ليبيا الاتفاق على هيكلية جديدة للمجلس الرئاسي توحد الإدارات المتناحرة في البلاد وترتب لإجراء الانتخابات.

وقالت الوكالة إن من المتوقع أن تلقى الخطوة ترحيبا إقليمياً مع تسهيل المحادثات لتوحيد الدولة التي مزقتها الصراعات والتي تقع على قمة أكبر احتياطيات نفطية في القارة