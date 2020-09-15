شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ان 69 مستوطنا بينهم 13 طالبا يهوديا، تجولوا في أرجاء المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.