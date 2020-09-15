السيطرة على حريق اندلع بمبنى قيد الإنشاء وسط بيروت



أعلن الدفاع المدني اللبناني تمكنه من السيطرة على حريق شب صباح اليوم الثلاثاء في مبنى تجاري قيد الانشاء وسط العاصمة بيروت.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى قوله إنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في مبنى تجاري قيد الانشاء وسط بيروت، ولم تعرف بعد أسبابه.

وكان الحريق اندلع صباحاً في المبنى، وهرعت على الفور سيارات الدفاع المدني وفوج الاطفاء وعملت على إخماده.

يأتي ذلك فيما لايزال لبنان يعاني من تداعيات انفجار مرفأ لبنان الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس الماضي وخلف أكثر من 190 قتيلاً، وستة آلاف مصاب، ودماراً هائلاً في المرفأ والمناطق المحيطة به مما شرد حوالي300 آلف شخص.



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