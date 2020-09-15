شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 654 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الثلاثاء أنها أجرت 86879 فحصاً عن فيروس كورونا المستجد، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن تسجيل 674 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد - 19".



كما أعلنت الصحة عن تسجيل 654 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة بسبب مضاعفات المرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 654 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.