زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية اليوم الثلاثاء، لكن لم يصدر تحذير من تسونامي ولا توجد تقارير حتى الآن عن أضرار.

Advertisements وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع الساعة /3:41/ بتوقيت جرينتش وكان مركزه على عمق 329.7 كيلومتر مبدئياً عند ملتقى دائرة عرض 55.957 درجة شمالاً وخط طول 158.494 درجة شرقاً. وأشارت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إلى أن شبه جزيرة كامتشاتكا تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كبيراً.

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