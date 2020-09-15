- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تشهد تراجعاً في إصابات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
عاد عشرات الآلاف من الطلاب في باكستان للمؤسسات التعليمية اليوم الثلاثاء، بعد عطلة لمدة ستة أشهر، وذلك في الوقت الذي تسجل فيه البلاد انخفاضا في حالات الاصابة بفيروس كورونا.
وقد استأنفت الجامعات والكليات والمدارس للمرحلة الدراسية التاسعة والعاشرة عملها ضمن المرحلة الأولى من خطة مؤلفة من ثلاث مراحل، كانت الحكومة قد أعلنت عنها في وقت سابق من هذا الشهر .
وقال وزير التعليم شفقت محمود إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة للطلاب الأصغر سنا بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وكان تراجع حالات الاصابة بفيروس كورونا بصورة كبيرة منذ شهر يوليو الماضي قد شجع السلطات على إعادة فتح المؤسسات التعليمية في ظل قواعد صارمة للطلاب والمدرسين، تشمل ارتداء الكمامات.
وقال سعيد غني، وزير التعليم في إقليم السند، الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا " لقد كان قرارا صعبا، ولكن يتعين علينا أن نتخذه عاجلا أو أجلا".
وكانت باكستان قد أصدرت أوامرها للمدارس بإغلاق أبوابها في فبراير الماضي، بعد اتخاذ عدد من الدول في المنطقة نفس الخطوة، عقب تسجيل أول حالات الاصابة بفيروس كورونا.
وقد سجلت باكستان أكثر من 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 6000 حالة وفاة بالفيروس. وقد تعافى 95% من المصابين.
وقال وزير التعليم إن الحكومة سوف تصدر أوامرها بإغلاق المدراس مجددا في حال ارتفعت حالات الاصابة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تشهد تراجعاً في إصابات كورونا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.