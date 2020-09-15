شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد فشل فضائيات الإخوان فى دعوات التحريض ويشيد بوعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد سميح، غن قناة الجزيرة الإرهابية وكافة القنوات الداعمة والتابعة للجماعة الإرهابية تعتمد على أسلوب التشكيك طوال الوقت فى الحديث عن حجم الإنجازات التى تتم على الأرض المصرية، ويستخدمون خطابات ملونة وألفاظ وعبارات فى غير محلها من أجل تكوين صورة لدى المتلقى عن القضية التى يثيرونها، وغالبا ما يقومون بتناول القضايا الجماهيرية، ولكنهم يعتمدون فى المقام الاول على أسلوب الفبركة والقص واللزق واستخدام تصريحات مجتزأة فى غير موضعها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المصريين اكتشفوا كل ما تقوم به هذه القنوات الإرهابية وفى المقدمة قناة الجزيرة الإرهابية حيث انهم يعتمدون على الفبركة، والتحريض على الفوضى، فى الوقت الذى لم تتعرض هذه المحطات الراعية للجماعات الإرهابية لنشر ولو تقرير واحد عن حجم الإنجازات التى شاهدناها خلال السنوات الأخيرة وكيف كان لها دور فى تغيير مسار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وملف الرعاية الاجتماعية على وجه التحديد.

وأكد عضو البرلمان، أن قناة الجزيرة أصبحت بوق للإرهاب والجميع أيقن ذلك، وطوال الوقت تقوم بنشر الأخبار المفبركة والكاذبة وتذيع التقارير غير الصحيحة، متابعا:" القائمين على هذه القنوات الإرهابية لديهم حرفية شديدة فى صناعة المحتوى الكاذب لتضليل الشارع وتزييف الوعى وخدمة أغراضهم الخبيثة، ولكن هناك وعى كبير من قبل المواطنين ولم تعد هذه التقارير الكاذبة الخبيثة تحظى باهتمام أى مواطن فى الشارع المصرى، وهذا يعود إلى أن الجميع لمس كلام هذه الجماعة الإرهابية ومحطاتهم الشيطانية والحقيقة على أرض الواقع".