شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الصراع على التمويل بين معتز مطر وأيمن نور في قناة الشرق الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خلاف مكتوم بين أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، ومعتز مطر المذيع فى القناة، حيث أشارت إلى أن معتز هدد نور بالانسحاب من القناة، فى حال تنفيذ قراره بتخفيض ميزانية برنامج معتز بنسبة ٥٠%.

وأشارت المصادر إلى أن معتز لجأ بالفعل إلى تعطيل برنامجه منذ نحو شهر، والاحتجاب عن الظهور بسبب الخلافات حول ميزانية البرنامج.

وذكرت المصادر أن تمويل قنوات الإخوان تقلص بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب اتجاه قطر لتخفيض إنفاقها على وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، ولجوئها إلى تسريح عدد كبير من العاملين بمجموعة قنوات الجزيرة، بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد القطرى، الأمر الذى أثر بدوره على التمويل القطرى لقنوات الإخوان.

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المصادر كشفت أن أيمن نور طلب تخفيض ميزانية برنامج معتز مطر وراتب معتز نفسه إلى النصف، وهو الأمر الذى قابله معتز بالرفض واحتجب عن الظهور لحين انتهاء حسم ميزانية البرنامج.

كان سامى كمال الدين الصحفى الهارب فى إسطنبول قد دشن حملة فى وقت سابق للتضامن مع معتز مطر عبر شبكات التواصل الإجتماعى، حيث غرد عبر حسابه على تويتر قائلا "#معتز_مطر_فين " في إشارة الى تعمد أيمن نور مالك القناة تغييب جميع الأصوات والسيطرة على القناة وحده.

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت الى مشادة وقعت بين معتز مطر ودعاء حسن زوجة ايمن نور خلال الفترة الماضية.