نقاش برلماني.. القروري: يجب حماية الانتخابات من المال.. ووهبي: النيابة العامة مافيهاش مفتش وهذا هو الفساد الأول

وقف نواب برلمانيون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة حماية العملية الانتخابية من المال، وتعزيز التدابير القانونية، بما يمكن هيأة النزاهة ومحاربة الرشوة من القيام بمهامها.

وقالت النائبة بثينة القروري، عن حزب العدالة والتنمية، في حديثها، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون هيأة النزاهة ومحاربة الرشوة في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن تراجع المغرب في مؤشرات الفساد يطرح التساؤل: “هل الأمر مرتبط بالطبيعة المركبة للفساد، أو ربما لأننا نعيش أزمة قيم، وأخلاق”.

واعتبرت القروري، أن المغرب مطالب بتطوير الميكانيزمات القانونية للحد من التداخل بين المال، والسياسة، وقالت إنه “يبقى على الحكومة الحد من التداخل”، مطالبة بتفاعلها الإيجابي مع التعديلات، التي سيقدمها البرلمان على مشروع هذه الهيأة.

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من جانبه، قال عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن دور التشريعات البرلمانية هو تأهيل المؤسسات، وأضاف: “ونحن نحارب الفساد النيابة العامة مافيهاش مفتش وهذا هو الفساد الأول، لها سلطة الاعتقال، والمصادرة، وليس فيها مفتش، القضاة ديرو لي بغيتو وأنا أتساءل ما معناها أن المفتشية ليس لها قانون”.

وعبر وهبي عن تخوفه من استغلال القوانين لتصفية الحسابات، وقال “قانون الإثراء غير المشروع خاصو يدوز، ولكن خاص نضبطوها حتى لا تتستعمل ضد أحد، ولا تصبح وسيلة من وسائل تصفية الحسابات، ماعمر السلطة يثيق فيها شي واحد”.

وعن هيأة محاربة الفساد، قال وهبي إنه “يجب أن تكون الإرادة وضبط العلاقة بالنيابة العامة”، مطالبا بإعطاء البرلمان حق طلب إبداء الرأي إلى جانب الحكومة.