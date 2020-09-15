22 قتيلا و1920 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 1920 آخرون بجروح، إصابات 81 منهم بليغة، في 1449 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 شتنبر 2020.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 34 ألفا و5 مخالفة، وإنجاز 9043 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 24 ألفا و962 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و126 ألفا و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3670 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5244 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 129 مركبة.