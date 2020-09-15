محكمة بني ملال تأجل قضية خديجة “فتاة الوشم” من جديد.. والدفاع يطالب بالمواجهة!

أجلت محكمة الاستئناف في بني ملال، اليوم الثلاثاء، ملف قضية خديجة، المعروف “بفتاة الوشم”، الذي يتابع فيه 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر” إلى 27 أكتوبر المقبل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، بطلب من دفاع المتهمين، الذين مثلوا أمام رئيس الجلسة عبر تقنية الفيديو، بسبب جائحة كورونا.

وطالب دفاع المتهمين بتأخير الجلسة لمواجهة الضحية، خديجة، مع المعتقلين بشكل حظوري، في محاكمة تجاوزت أكثر من سنتين.

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‎واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صورها، وفديوهاتها، إحيث أكدت أنها تعرضت للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، الذي وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.

يذكر أن الضحية خديجة، المعروفة “بفتاة الوشم”، تم إيداعها في السجن المحلي في بني ملال في قضية أخرى، تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية في منطقة أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح.