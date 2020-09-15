كليب في الدارالبيضاء.. تفاصيل “الديو” بين سلمى رشيد ودون بيغ

بدأ الفنان دون بيغ، وسلمى رشيد، في الترويج لعمل جديد مشترك بينهما، بنشر صور منه دون ذكر تفاصيله.

وعلم “اليوم 24” أن الديو المشترك بين سلمى رشيد، ودون بيغ بدأ التحضير له قبل أكثر من سنة ونصف، وبالضبط، بعد أيام من إصدار البيغ لأغنيته “170kg”، إذ كانت سلمى قد ظهرت معه في بث مباشر، دون الإشارة إلى أنهما يحضران لعمل مشترك.

وتعامل البيغ، وسلمى رشيد في عملهما مع كاتب الكلمات، سمير المجاري، والملحن، رضوان الديري، والموزع كريم الوكيلي، أما الكليب فأخرجه محمد علي العويني، وتم تصويره في مدينة الدارالبيضاء.

وكان ظهور سلمى رشيد مع دون بيغ في بث مباشر، بعد إصدار “170kg”، سببا في اختراق بريدها الإلكتروني الخاص من قبل خصومه.