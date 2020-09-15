حكم بالسجن سنتين على الصحافي الجزائري خالد درارني

أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر الثلاثاء، حكما بالسجن عامين مع النفاذ في حق الصحافي خالد درارني، مع إبقائه في السجن، حيث هو معتقل، منذ 29 مارس، بحسب المحامي مصطفى بوشاشي أحد أعضاء هيئة الدفاع.
وقال بوشاشي لوكالة فرنس برس، “صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم” لدى المحكمة العليا.
واعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن “إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى”.
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