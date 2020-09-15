أرباب الحمامات يهددون بالاحتجاج ويراسلون العثماني من أجل اتخاذ قرارات لتخفيف أثار الجائحة عليهم

راسلت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الإثنين، وطالبته بـ”اتخاذ قرارات لتخفيف أثار جائحة كورونا على أرباب الحمامات”.

ودعت الجامعة المذكورة، في مراسلتها، التي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، رئيس الحكومة إلى “فتح حوار معها، والعمل على فتح أبواب الحمامات، مع الالتزام بالتدابير الوقائية، والسلامة الصحية المسطرة من طرف لجنة تدبير الجائحة”.

وعلاوة على ذلك، طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب الحمامات، ومستغلي الحمامات التقليدية، والرشاشات بالمغرب، “الإعفاء الكلي من أداء وجبات كراء الحمامات، التي بحسبها ملك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع العمل على إيجاد صيغة قانونية بالنسبة إلى مكتري الحمامات من الخواص”.

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واقترحت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب الحمامات، ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب، “فتح قرض بنكي معفي من الفائدة مع تأخير السداد لمدة ستة أشهر بعد الإعلان عن القضاء عن الجائحة كورونا”.

إلى ذلك، طالبت الجامعة المذكورة بـ”اعتماد الحمام كمرفق صحي ضمن برنامج وزارة الصحة، مع رد الاعتبار إلى الحمام التقليدي كموروث ثقافي مغربي ضمن برنامج حكومي”.

يذكر أن أرباب الحمامات التقليدية في الدارالبيضاء، المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية للحمامات التقليدية، هددوا بخوض وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء، بسبب تداعيات أزمة كورونا على أوضاعهم الاجتماعية، والنفسية.