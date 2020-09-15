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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يفاقم الفقر المدقع في العالم بنسبة 7% والان مع التفاصيل
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
اتهم الملياردير الأمريكي بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعرقلة جهود مكافحة الفقر.
وأوضح تقرير لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، صدر اليوم الثلاثاء، أن العالم تراجعت محاولاته الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر.
وزادت معدلات الفقر المدقع بنسبة 7% بسبب تفشي الفيروس، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن المؤسسة.
وأظهرت البيانات أيضاً التداعيات الاقتصادية للجائحة، حيث عززت عدم المساواة، مع تضرر النساء والأقليات العرقية والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، نتيجة الإغلاق التام.
ودعا التقرير، الذي يشارك بيل وميليندا جيتس في إعداده كل عام منذ 2017، إلى تعاون عالمي في تطوير عمليات التشخيص واللقاحات والعلاجات، وتصنيع سريع للاختبارات والجرعات والتوزيع العادل لتلك الأدوات بناء على الحاجة وليس القدرة على الشراء.
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