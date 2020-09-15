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انفجار عبوة ناسفة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء ببغداد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء ببغداد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

شهدت العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة، في أحد مداخل المنطقة الخضراء، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

وبحسب مصدر أمني عراقي فإن العبوة الناسفة "محلية الصنع" وجرى وضعها أسفل شجرة قرب مدخل المنطقة الخضراء من جهة طريق مطار بغداد الدولي.

 

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ولم يخلف الانفجار أي خسائر بشرية أو مادية، سوى بعض الأضرار في السياج الأمني وحالة من الهلع للمتواجدين في المنطقة.

 

 

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد، لاستهداف بصاروخين من طراز كاتيوشا.

 

وتشكل الهجمات المتكررة على المنطقة الخضراء تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تتعرض للاستهداف لكونها محصنة أمنيًا وتضم مباني حيوية للغاية.

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