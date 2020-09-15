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شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 106 إصابات بكورونا وفيكتوريا الأسترالية بلا وفيات لأول منذ شهرين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22 ألفا و391 شخصا، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية في البلاد.
وأفادت يونهاب بأن هناك 91 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة.
كما سجلت البلاد أربع وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 367 وفاة.
وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا، وهي الولاية التي في بؤرة الموجة الثانية لتفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد، عن عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لأول مرة في شهرين.
وكانت المرة الأخيرة التي لم تسجل فيها فيكتوريا وفيات، في 13 يوليو.
يشار إلى أن فيكتوريا، وهي ثاني أكثر ولايات البلاد سكانا في البلاد، سجلت إجمالي 729 وفاة، بينما استقرت الحصيلة الوطنية عند 816 وفاة.
وأعلنت الولاية اليوم الثلاثاء تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة بـ 35 إصابة اليوم السابق.
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