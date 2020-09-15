إيران تسجل 140 حالة وفاة و 2705 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 407 آلاف حالة، بعد تسجيل2705 إصابات جديدة.



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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23 ألفا و 453 حالة، بعد تسجيل 140 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين اقترب من 350 ألفا.