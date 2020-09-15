شكرا لقرائتكم خبر عن 90660 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية ،اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 90660 إصابة والوفيات 797 بنسبة 8. 0% والمتعافين 84113 لتصل نسبة الشفاء إلى 7. 92%.

Advertisements وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 26 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 488 والمنومين في العناية المركزة 184.

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