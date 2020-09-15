شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عالمي: اللاجئون على أعتاب كارثة إنسانية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وحذر معدو التقرير اليوم الثلاثاء من أن الجائحة تفاقم "الظروف الخطرة بالفعل التي يعيش فيها حاليا ما يقرب من 80 مليون لاجئ ومشرد في جميع أنحاء العالم".
وجاء في التقرير الذي نشره اليوم الثلاثاء تحالف "التنمية تساعد" الألماني ومعهد قانون حفظ السلام والقانون الإنساني الدولي التابع لجامعة بوخوم الألمانية: "نتيجة لذلك، هناك خطر متزايد من أن يتحول مثل هذا الحدث إلى كارثة إنسانية".
وجاء في التقرير أن "العمال المهاجرين يتأثرون بشكل خاص بآثار الجائحة.
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