شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: أسلحة حزب الله تقوض جهود فرنسا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرنسا اليوم الثلاثاء من أن جهودها لحل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلح جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال بومبيو لإذاعة فرانس إنتر "الولايات المتحدة اضطلعت بمسؤوليتها وسنمنع إيران من شراء دبابات صينية ونظم دفاع جوي روسية ثم بيع السلاح لحزب الله ونسف جهود الرئيس ماكرون في لبنان".

وأضاف "لا يمكن أن تدع إيران تحصل على المزيد من المال والنفوذ والسلاح وفي الوقت نفسه تحاول فصل حزب الله عن الكوارث التي تسبب فيها بلبنان".