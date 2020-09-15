شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف سيارة دبلوماسية بريطانية في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

قالت السفارة البريطانية في بغداد إن هجوما بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف سيارات دبلوماسية بريطانية في العاصمة العراقية اليوم الثلاثاء لكنه لم يسفر عن إصابات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

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