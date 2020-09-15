شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 6 أشهر.. الطلاب يعودون للمدارس في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

عاد عشرات الآلاف من الطلاب في باكستان للمؤسسات التعليمية اليوم الثلاثاء، بعد عطلة لمدة ستة أشهر، وذلك في الوقت الذي تسجل فيه البلاد انخفاضا في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقد استأنفت الجامعات والكليات والمدارس للمرحلة الدراسية التاسعة والعاشرة عملها ضمن المرحلة الأولى من خطة مؤلفة من ثلاث مراحل، كانت الحكومة قد أعلنت عنها في وقت سابق من هذا الشهر .

وقال وزير التعليم شفقت محمود إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة للطلاب الأصغر سنا بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وكان تراجع حالات الاصابة بفيروس كورونا بصورة كبيرة منذ شهر يوليو الماضي قد شجع السلطات على إعادة فتح المؤسسات التعليمية في ظل قواعد صارمة للطلاب والمدرسين، تشمل ارتداء الكمامات.