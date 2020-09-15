وفيات كورونا تقترب من المليون حول العالم

وسُجلت رسمياً 29329390 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 19536900 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصات إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين. وتضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

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وسجلت الإثنين 4433 وفيات جديدة و269.352 إصابة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الـ24 الأخيرة هي الهند (1054 وفاة) والولايات المتحدة (410) والبرازيل (381).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 194545 وفيات من أصل 6555243 إصابة حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 2474570 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً هي البرازيل حيث سجلت 132006 وفيات من أصل 4345610 إصابة، ثم الهند مع 80776 وفاة (4930236 إصابة) والمكسيك مع 71049 وفيات (671716 إصابة) وبريطانيا مع 41637 وفاة (371125 إصابة).