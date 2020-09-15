واشنطن: سنمنع طهران من حيازة أسلحة روسية وصينية

وقال بومبيو لإذاعة "فرانس إنتر"، إنه "لم يتم القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر، بالتالي تحملت الولايات المتحدة مسؤولياتها"، في إشارة إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين في هذا الشأن.وأضاف: "سنتصرف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية.. كما أن بيع أسلحة لحزب الله ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان".

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على طهران، خاصة على خلفية دعمها للإرهاب.