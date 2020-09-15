رسمياً.. بيانيتش يوقع عقوده مع برشلونة

وانضم بيانيتش من صفوف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي مقابل 61 مليون يورو، بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة تنتهي في حزيران 2024.

جاء ذلك في حضور رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، المختفي عن الإعلام الفترة الماضية أثناء وبعد أزمة، ليونيل ميسي.



ويرتدي بيانيتش مع برشلونة الرقم 8 مع الفريق في السنوات المقبلة، وهو الرقم الشاغر بعد رحيل، آرثر ميلو، إلى يوفنتوس قبل أسابيع.