2020-09-15 | 14:33
0 مشاهدة
وقع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ميراليم بيانيتش، على عقود انتقاله الرسمية للعملاق الكتالوني بداية من الموسم الحالي 2020/2021.
وانضم بيانيتش من صفوف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي مقابل 61 مليون يورو، بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة تنتهي في حزيران 2024.
جاء ذلك في حضور رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، المختفي عن الإعلام الفترة الماضية أثناء وبعد أزمة، ليونيل ميسي.
ويرتدي بيانيتش مع برشلونة الرقم 8 مع الفريق في السنوات المقبلة، وهو الرقم الشاغر بعد رحيل، آرثر ميلو، إلى يوفنتوس قبل أسابيع.
جاء ذلك في حضور رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، المختفي عن الإعلام الفترة الماضية أثناء وبعد أزمة، ليونيل ميسي.
ويرتدي بيانيتش مع برشلونة الرقم 8 مع الفريق في السنوات المقبلة، وهو الرقم الشاغر بعد رحيل، آرثر ميلو، إلى يوفنتوس قبل أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. بيانيتش يوقع عقوده مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.